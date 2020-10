Coronavirus: 907 nuovi contagiati in regione, 39 in provincia di Savona. Crescono i ricoverati negli ospedali savonesi sono 51

I dati forniti nel pomeriggio da Regione testimoniano un nuovo significativo aumento dei casi in Liguria.

I nuovi positivi sono 907 per un totale di 6.062 tamponi effettuati positivo uno ogni 6,7. Trend in crescita anche in provincia di Savona dove i nuovi contagiati sono 39 (15 contatti da caso confermato, 23 attività screening, 1 struttura sociosanitaria) con un conseguente aumento anche dei ricoverati negli ospedali savonesi: ora sono 51, 7 in più di ieri.

Sono 6 i morti nelle ultime 24 ore, tre a Savona, due a Villa Scassi e uno a Sarzana. 13 in totale considerando la giornata di ieri.

I DATI

Totale tamponi effettuati: 384.376 (+6.062)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 19.345 (+907)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.471 (+48)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 16.874 (+859)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 7.842 (+854)

Casi per provincia di residenza

Savona 695

Imperia 495

Genova 5.028

La Spezia 944

Residenti fuori regione o estero 214

Altro o in fase di verifica 466

Totale 7.842

Ospedalizzati: 537 (+67); 32 in terapia intensiva

Asl 1 35 (+4)

Asl 2 51 (+7); 3 in terapia intensiva

Policlinico San Martino 156 (+22); 10 in terapia intensiva

Galliera 72 (+7); 5 in terapia intensiva

Gaslini 21 (-1)

Asl 3 Villa Scassi 116 (+27); 8 in terapia intensiva

Asl 4 globale 38 (+6)

Asl 4 Sestri Levante 28

Asl 4 Lavagna 9 (+5)

Asl 4 Rapallo 1(+1)

Asl 5 Sarzana 48 (-5); 6 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 3.947 (+506)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 9.856 (+47)

Deceduti: 1.647 (+6): tre donne di 83, 91 e 86 anni morte all’ospedale di Savona; due uomini di 81 e 92 anni morti a Villa Scassi e un uomo di 73 anni morto all’ospedale di Sarzana

Tra ieri e oggi sono anche decedute all'Asl2 una donna di 88 anni della provincia di Savona; nell'ASL 3 all'Ospedale Villa Scassi una donna di 88 anni con comorbidità deceduta il 19/10/2020 nel reparto di Medicina, un uomo di 86 anni deceduto il 20/10/2020 in PS/OBI e un uomo di 82 anni con comorbidità deceduto il 20/10/2020 in PS/OBI; l'ASL4 ha segnalato un decesso di una donna di anni 89 residente a Cogorno, deceduta il 19/10/2020 presso il Reparto Covid di Sestri Levante; ASL5 ha segnalato un decesso di un uomo di anni 73 residente nel Comune di Arcola, deceduto in UTI ospedale Sarzana il 19/10/2020 e al Policlinico San Martino ha segnalato il decesso di una paziente (donna) di 79 anni, residente a Genova, deceduta il 20/10/2020 presso il 1° piano del Pronto Soccorso.

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 593

Asl 2 1.766

Asl 3 1.072

Asl 4 402

Asl 5 617

Totale 4.450