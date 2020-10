Celle, via all'asfalto sul S. Brigida, a giorni la riapertura della strada: rimarranno due semafori

Via quest'oggi ai lavori di asfaltatura sui rio Santa Brigida a Celle e fra qualche giorno gli automobilisti potrebbero tirare un sospiro di sollievo dopo mesi di code infinite grazie alla rimozione dei 5 semafori sull'Aurelia.

Ne rimarranno solo due nei pressi del cantiere in piazza Costa e sparirà quello presente in via Colla che tornerà a senso unico in direzione monti.

Gli automobilisti riprenderanno a fare così il classico tragitto per tornare sull'Aurelia attraversando largo Giolitti, piazza Volta e svoltando in via S. Brigida nei pressi della fabbrica Olmo. Rimane però il problema legato ai cedimenti presenti sui caseggiati nei pressi del cantiere.

Avevano infatti puntato il dito contro Anas i proprietari delle abitazioni (soggette ad un'ordinanza del sindaco di interdizione di una porzione degli edifici) che hanno dato mandato ad un legale non convinti dai progetti dell'ente.