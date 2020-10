Savona, praticamente conclusa la pulizia del Letimbro a Riborgo. Assessore Santi: "Proseguiremo a San Bernardo in Valle, intervento fondamentale per la messa in sicurezza delle abitazioni"

Non si fermano i lavori sul greto del Letimbro a Savona. Gli interventi stanno continuando in questi giorni tramite il lavoro della pala meccanica che sta spostando il materiale per deviare il torrente e finiranno nella borgata di Riborgo in giornata.

"Il torrente con le ondate di piena aveva visto modificarsi completamente l'alveo e l'acqua andava a infrangersi contro le case e contro la strada di Riborgo inferiore. Con questo intervento è stato tolto il materiale portato nell'alveo corrente e sono state così protette le abitazioni e la sede stradale comunale che collega Riborgo inferiore a Riborgo superiore con via Pizzuta" spiega l'assessore ai lavori pubblici Pietro Santi che ha così risposto ai cittadini dopo le richieste avvenute in un'assemblea pubblica qualche mese fa.

"La prossima settimana inizieranno i lavori per risolvere lo stesso problema a San Bernardo in Valle all'altezza dell'ex ristorante Cannondoro località Santuario - prosegue Santi dopo il sopralluogo avvenuto ieri sul posto - si tratta di due operazioni che avverranno prima con l'intervento propedeutico del taglio degli alberi e della vegetazione e poi con lo spostamento del materiale che si era ammassato".