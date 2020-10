Carcare, distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata

I sacchetti per la raccolta differenziata e l'eco-calendario per l'anno 2021 saranno distribuiti presso l'eco-sportello sotto il municipio in orario dalle ore 7.30 alle ore 14.30. Lo comunica in una nota il comune di Carcare.

Questo il calendario: sabato 31 ottobre (cognomi dalla A alla D); martedì 3 novembre (cognomi dalla E alla N); mercoledì 4 novembre (cognomi dalla O alla Z); giovedì 5, venerdì 6, sabato 7 e mercoledì 11 novembre (tutti).

La distribuzione avverrà nel rispetto delle normative anti-Covid. In altri giorni lo sportello seguirà i normali orari.