Toirano, i ladri colpiscono nella notte la Caffetteria Momi (FOTO)

Ladri in azione sul territorio comunale di Toirano. Nella notte hanno colpito la Caffetteria Momi situata in piazza Rosciano.

"Ieri sera ho chiuso la mia attività alle ore 8. Questa mattina ho riaperto attorno alle 6.30. Subito mi sono accorta della porta spalancata della cucina, che solitamente tengo chiusa, i cassetti tutti aperti e il registratore di cassa buttato a terra - spiega la titolare Monica Dellenoci - Ingenuamente ho lasciato 150 euro che hanno portato via. Forse per questo non mi hanno danneggiato il locale".

Secondo quanto riferito, i malviventi sarebbero penetrati all'interno grazie ad un'intercapedine. Prima hanno forzato una grata e poi la porta di ingresso. La proprietaria ha allertato i carabinieri.