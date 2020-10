Cairo, ripristino della rete fognaria: viabilità modificata in corso XXV Aprile

Nella zona inoltre è vietata la sosta ai veicoli non autorizzati, mentre il transito ai pedoni dovrà essere garantito in sicurezza a cura degli esecutori dei lavori. La viabilità principale verso il centro di Cairo dovrà essere indirizzata utilizzando la SS29.

Dalle ore 5 di questa mattina, sabato 24 ottobre, alle 6 di lunedì 26 ottobre sono state disposte le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare nel comune di Cairo Montenotte la viabilità nel tratto di corso XXV Aprile compreso tra l’accesso carrabile alla Scuola Agenti di Polizia Penitenziaria e viale Vittorio Veneto, con il transito vietato in direzione di marcia verso ponte Stiaccini.

Per quanto riguarda il traffico leggero invece, potrà essere utilizzato il percorso alternativo rappresentato da via Tecchio che sarà percorribile nei due sensi di marcia, con divieto al transito per i veicoli adibiti al trasporto di merci con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

L'ordinanza si è resa necessario per consentire al persone CIRA di realizzare lavori urgenti di ripristino della condotta fognaria.