Borghetto, torna in funzione il velox posizionato lungo la Sp 60 (FOTO)

"Da oggi torna in funzione, in direzione monte-mare, l’autovelox posto sulla Strada provinciale 60 a inizio paese. Il limite di velocità è di 50 km/h e, come in precedenza, il sistema rileverà i veicoli che transiteranno a una velocità da 56 km/h in avanti". Lo comunica il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.

"Invito, al fine di garantire la sicurezza di pedoni ed automobilisti, al rigoroso rispetto del codice della strada e dei limiti di velocità, non solo in quel tratto, ma in tutte le zone del paese".

"Lo scopo è quello di preservare la sicurezza stradale. Siamo stati estremamente trasparenti nel comunicare la riattivazione perché non vogliamo che venga considerata una trappola per fare cassa. Oltretutto la cartellonistica di segnalazione è sempre stata ridondante e ben visibile" conclude il primo cittadino.