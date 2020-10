Albenga, Gaglioti: "Per i piccoli lavori di manodopera utilizziamo i cittadini che percepiscono il reddito di cittadinanza"

"Che grande soddisfazione aver appreso della sinergia tra il consigliere Mirko Secco, delegato alla protezione civile, e Raiko Radiuk, delegato alle piccole manutenzioni. Con questo lavoro, grazie alla grande disponibilità della protezione civile e ai pochi cantonieri rimasti, si procederà nel pulire i fossati e canali in maniera più efficace". Commenta così Saverio Gaglioti, portavoce delle due liste 'Aria nuova per Albenga' e 'Solo per Albenga' che sostengono il presidente del consiglio comunale Diego Distilo .

"Noi sosteniamo da tempo che il comune è carente di manodopera per questo siamo convinti che la trasformazione della Fondazione Oddi in società multiservizi sia la risposta giusta, ma tornando a quanto fatto in questa iniziativa vogliamo proporre un ulteriore passo avanti e collaborazione chiedendo all'amministrazione di utilizzare tutti i cittadini che usufruiscono del reddito di cittadinanza per incrementare ulteriormente la manodopera - prosegue Gaglioti - Di fatto basterebbe fare un assicurazione e utilizzarli in tutti i punti della città che necessitano di incremento della forza lavoro. Continuiamo ad essere sempre più efficienti, solo cosi i cittadini si potranno sentire sempre più vicini alla vita politica amministrativa della città. Barra dritta avanti tutta".