Regione, al via la XI Legislatura. Vaccarezza: "Pronto per il bene del territorio per i prossimi cinque anni"

"Inizia, fra circa un ora, la seduta dell'Assemblea del Consiglio Regionale, che darà il via alla XI Legislatura. Come già molti di voi sanno, l'isolamento volontario in attesa dell'esito dei controlli di sicurezza anti Covid-19 non mi permette di essere presente di persona, ma è ovvio che sarò li con tutto il cuore. Sarò idealmente vicino a tutta la mia squadra, pronto a fare il bene del territorio per i prossimi cinque anni" commenta in una nota Angelo Vaccarezza.

"Essere Presidente del Gruppo Consiliare più grande della Regione, con ben nove consiglieri, è una responsabilità di cui sono fiero e ringrazio il Presidente Toti e i colleghi per la fiducia concessami. Avrò inoltre il compito di Coordinatore Regionale di "Cambiamo!", quello che i liguri hanno, il 20 e 21 Settembre, decretato essere il primo partito della regione; in questo ruolo investirò tutta la mia esperienza e le mie capacità, portando avanti i progetti utili alla crescita e allo sviluppo di un disegno politico nel quale credo moltissimo".

"Questo non limiterà certo la mia presenza sul territorio, anzi, ascoltare amministratori e cittadini sarà, come sempre, la via migliore e più incisiva per portare in Regione criticità e richieste e trovare, insieme, le soluzioni più adatte. La squadra è completa, oggi è solo l'inizio di un grande percorso. Tanta è la strada da percorrere: lo faremo, come sempre, insieme" conclude Vaccarezza.