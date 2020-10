Albenga, il sindaco Riccardo Tomatis al fianco dei lavoratori LaerH

Il sindaco di Albenga Riccardo Tomatis, che ha sempre seguito da vicino la vicenda della LaerH, questa mattina, in occasione dello sciopero interno proclamato dai lavoratori, ha avuto un colloquio telefonico con i rappresentanti delle sigle sindacali.

Afferma il primo cittadino: “La LaerH è un’azienda che rappresenta una vera e propria eccellenza nel settore nel quale opera e per il nostro territorio. È impensabile che i suoi lavoratori debbano vivere in un clima di incertezza che impedisce loro di avere quella serenità necessaria per se e per le loro famiglie".

"I rappresentanti delle sigle sindacali Gaetano Pollacci della Uilm, Gianmarco Ballone della Fiom e Mauro Rinaldi della Fim, che ho sentito questa mattina, mi hanno rappresentato una grande preoccupazione in particolare per gli operai impiegati nell’area fabbricazione. Questo comparto, infatti, ha commesse ed autonomia fino a dicembre 2020, dopo quella data i lavoratori rischieranno di dover tornare in cassa integrazione. L’area aerostruttura, invece, ha commesse ministeriali legate a Piaggio Aerospace fino a dicembre 2021,ma, anche per questo comparto che vede impiegati 13 dei 48 dipendenti, il futuro è incerto e strettamente legato alle sorti di Piaggio" prosegue.

"Per questo oggi voglio innanzitutto manifestare ai lavoratori, ancora una volta, tutta la mia vicinanza e il mio sostegno. Sono sempre stato e continuerò ad essere al loro fianco perché il nostro territorio non può rischiare di perdere una realtà così importante" conclude il primo cittadino Tomatis.