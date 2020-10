Finale, il 3 novembre il mondo di ristoranti e bar in piazza per protestare contro l'ultimo Dpcm

Ristoratori, baristi, piccoli imprenditori del turismo, ma non solo. Anche titolari di palestre o piscine, lavoratori impegnati nel mondo del teatro e dei cinema.

Tutte le categorie colpite dall'ultimo Dpcm emanato dal Governo per contrastare la crescita esponenziale del contagio da Covid19 sono state chiamate a raccolta per il prossimo 3 novembre alle ore 11 a Finale ligure, in Piazza Vittorio Emanuele, centro simbolico di quella movida che il virus ha spento da diverso tempo.

L'iniziativa è nata dall'impegno di una giovane diciannovenne finalese, figlia di due imprenditori "costretti alla chiusura del proprio locale nonostante gli infiniti sforzi" compiuti per adeguarsi ai protocolli e che ora si sentono, come tanti altri imprenditori, "abbandonati" dopo che "ci è già stato tolto una volta il diritto di lavorare" si legge in un post di Elena che sul gruppo Facebook "Sei di Finale Ligure se" ha spiegato le ragioni della protesta ideata.