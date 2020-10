Fipe Confommercio lancia #SiamoATerra, nel savonese flashmob all'esterno dei pubblici esercizi (FOTO)

"Abbiamo preso in prestito questa villa a Genova e abbiamo creato questo video dove è presente anche la Torretta e nel savonese abbiamo replicato la stessa cosa e l'abbiamo riprodotta sulle varie attività".

Queste le parole del presidente della Fipe Confcommercio Savona Pasquale Tripodoro dopo che diversi bar e ristoranti della provincia di Savona hanno partecipato all'iniziativa #SiamoATerra, organizzata dalla federazione contro il nuovo Dpcm del Governo che ha messo in ginocchio proprio le attività costrette a dover chiudere alle ore 18.00.

A Savona, così come in tutta la Liguria, non sono scesi in piazza ma hanno dato vita ad un vero e proprio flashmob con al centro una tovaglia bianca, un piatto, un bicchiere e le posate posizionate per terra all'esterno del locale.

In alcune piazze italiane baristi e ristoratori sono scesi direttamente per strada con le stesse modalità per far sentire la loro voce, in maniera pacifica e nel pieno rispetto delle regole, per ribadire l’enorme valore economico, sociale ed antropologico delle proprie attività e chiarire una volta per tutte che non esiste connessione alcuna tra la frequentazione dei Pubblici Esercizi e la diffusione dei contagi, come dimostrato da fonti scientifiche che attribuiscono piuttosto ad altri fattori, tra cui mobilità, sistema scolastico e mondo del lavoro, le cause di contagio.