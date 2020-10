Incontro tra TPL Linea, sindacati e soci: si è fatto il punto sulla situazione del trasporto pubblico locale savonese

"I temi principali in discussione ovviamente sono stati l'emergenza sanitaria e la situazione economica aziendale - spiegano dalla Uiltrasporti - Per quanto riguarda l'emergenza Covid, si è fatto riferimento alle ultime disposizioni emanate dal governo e sull'eventuale opportunità da parte dell'azienda a valutare una rimodulazione del servizio sulla base dell'utilizzo dei servizi pubblici, tenendo conto anche della didattica a distanza e lo smart working in uso in molte realtà lavorative".

"Per quanto riguarda la situazione economica aziendale si prospetta una chiusura di bilancio di meno 4 milioni di euro. Di cui circa due milioni sono stati recuperati dal taglio del servizio, dal fondo bilaterale e dal risparmio del gasolio generato nel corso dei primi sei mesi dell'anno. A questi vanno aggiunti circa 830 mila euro di risorse arrivate dal governo per il sostegno al nostro settore. Quindi al momento, facendo una stima prudenziale, siamo intorno a meno 1,2 milioni di euro".

"Abbiamo richiesto alla proprietà più attenzione per la nostra azienda, sostegno economico e più servizi da poter ammortizzare le perdite a partire dai servizi scolastici e dal pagamento puntuale da parte di tutti i comuni. Tutto questo per garantire maggiore flussi di liquidità per l'azienda - spiegano dal sindacato - E' stato chiesto di intensificare le l'attività di sanificazione e monitoraggio per prevenire la diffusione del Covid-19 e che venga costantemente aggiornato il comitato Coronavirus, istituito presso l'azienda con i rappresentanti aziendali e della sicurezza. Inoltre abbiamo ribadito l'impegno e il sacrificio quotidiano dei lavoratori di TPL per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini della provincia di Savona, in un momento di straordinaria difficoltà che il nostro paese sta affrontando".