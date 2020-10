Ognissanti, le misure da rispettare per accedere ai cimiteri di Cairo

Norme per l’accesso in sicurezza ai cimiteri in occasione di Ognissanti.

Nella ricorrenza della commemorazione dei defunti, l’amministrazione comunale di Cairo Montenotte invita la cittadinanza ad osservare alcune prescrizioni come l’obbligo di indossare le mascherine chirurgiche e i guanti monouso (o di utilizzare prodotti igienizzanti) per l’utilizzo delle attrezzature (annaffiatoi, scale, fontanelle, ecc.).

Tra le disposizioni anche il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro e il divieto di assembramento.