Coronavirus: in Liguria 926 nuovi positivi su 6.340 tamponi

Migliora leggermente, rispetto ai giorni scorsi, il rapporto positivi-tamponi nella nostra regione. Quest’oggi sono stati 926 i nuovi positivi di oggi in Liguria, a fronte di 6.340 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (uno ogni 6,8).

Nella nostra provincia sono stati 65 di cui 35 da contatti di caso confermato, 24 da attività di screening, 5 da settore sociosanitario e un rientro da viaggio. In Asl 1 (Imperia) sono stati 77, di cui 33 da contatto di caso confermato e 44 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 682 di cui 236 da contatto di caso confermato, 412 da attività di screening e 34 da settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono stati 11 di cui 3 da contatto di caso confermato e 8 da attività di screening. Infine in Asl 5 (Spezia) sono 91 di cui 38 da contatto di caso confermato e 53 da attività di screening.

Sono 15 i morti registrati negli ultimi 3 giorni e, tra questi, c'è da segnalarne uno nella nostra provincia: un uomo di 85 anni deceduto il 26 ottobre all'ospedale San Paolo di Savona. Gli altri decessi riguardano il genovese.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 424.986 (+6.340)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 25.523 (+926)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 2.922 (+88)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 22.681 (+838)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 12.311 (+192)

Casi per provincia di residenza

Imperia 764 (+3)

Savona 1.102 (+30)

Genova 8.290 (+256)

La Spezia 1.299 (+366)

Residenti fuori regione o estero 257 (-18)

Altro o in fase di verifica 599 (-14)

Totale 12.311 (-119)

Ospedalizzati: 924 (+42) | 46 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 67 (+3) | 3 (-) in terapia intensiva

Asl 2 - 72 (-) | 3 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 248 (-9) | 11 (-1) in terapia intensiva

Galliera - 139 (-) | 7 (-) in terapia intensiva

Evangelico - 54 (+10) | 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini - 17 (-2) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 169 (+22) | 8 (+1) in terapia intensiva

Asl 4 - 80 (+7) | 2 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 78 (+11) | 7 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 6.554 (+479)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 11.479 (+719)

Deceduti: 1.733 (+15).