Nasce l'app "BEVICalizzano" per ordinare online direttamente dal cellulare

Acqua minerale Calizzano Fonti Bauda ha lanciato, il 26 ottobre 2020 sulle piattaforme digitali, l’innovativa App BEVICalizzano. L’azienda è riuscita a rendere efficace il servizio on-line per ordinare e ricevere comodamente a casa, o in altro luogo, la purissima Acqua imbottigliata.

Il progetto è nato per facilitare i clienti nell’acquisto e sollevarli dal trasporto, dando loro la possibilità di tenersi costantemente in contatto con il distributore. L’ideazione dell’app ha seguito la creazione dell’ e-commerce, durante il periodo di lockdown, non solo per fronteggiare la situazione del paese ma per migliorare e potenziare la relazione coi clienti, soddisfarne le esigenze, prestando attenzione anche all’ambiente tramite l’utilizzo del vetro.

Questa è la filosofia ambientalista su cui si basa fortemente il lavoro dell’azienda, e insieme alla nuova app sì è generato un circolo virtuoso che ha visto incrementare anche l’ occupazione lavorativa tramite nuove assunzioni, di persone prettamente del luogo. Anche questo è indirizzo aziendale: dare lavoro ai propri compaesani con contratto a tempo indeterminato.

A tutto ciò è conseguito un clima generale di grande benessere in un momento in cui era importante pensare e stare vicino agli altri. Un app, quindi, aggiornata sotto il doppio profilo tecnologico e sociale, al passo coi tempi!