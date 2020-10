Autostrade, uscita di Arenzano chiusa al traffico per lavori sulla A10 in direzione di Genova per i veicoli provenienti da Ventimiglia: riaprirà il 30 ottobre

Disagi sulle autostrade liguri anche in questa giornata di giovedì 29 ottobre: analizziamo la viabilità.

Da segnalare che per lavori l'uscita di Arenzano chiusa al traffico sulla A10 Genova-Savona-Ventimiglia (Km 20.2), in direzione del capoluogo ligure che tutti i veicoli provenienti da Ventimiglia. La chiusura sarà fino al 30 ottobre. Uscita consigliata per chi proviene da Ventimiglia: Varazze.

Traffico in rallentamento anche sulla A12 Genova Livorno sempre per lavori: al km 20.45 lungo il tratto tra Genova Nervi e Recco in direzione di Rosignano e al km 22.55 tra Rapallo e Genova Nervi in direzione del capoluogo ligure.

Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce (al km 25) sono ancora i lavori a rallentare il traffico tra Ovada e Masone, in direzione di Genova Voltri.