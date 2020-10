Vado, parere favorevole del consiglio per la realizzazione della strada che sostituirà via Trieste

Ieri il consiglio comunale di Vado Ligure ha espresso il parere favorevole nell'ambito dell'intesa Stato-Regione riguardo il progetto della nuova strada in sostituzione di via Trieste.

"C'è l'impegno di Autorità Portuale nell'ambito dell'accordo di programma per la realizzazione della piattaforma, si tratta di una infrastruttura urgente e importante, utile al nuovo assetto infrastrutturale del territorio che ha l'obiettivo di collegare il litorale ed il centro alle grandi arterie di comunicazione quindi la strada di scorrimento e il casello, di collegare alle frazioni senza intersecare direttamente la ferrovia" spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Fabio Gilardi.

"Auspichiamo che l'iter giunga presto alle fasi operative e alla realizzazione nei primi mesi del prossimo anno" ha continuato Gilardi.

L'intervento fa parte dell'accordo di programma con Autorità Portuale che ha previsto che circa 18 milioni saranno stanziati sulla viabilità nel tratto di via Trieste.

La viabilità alternativa e provvisoria della via sarà articolata in due fasi, una di avvio e test dei varchi portuali e l'altra di traslazione che consenta la realizzazione delle opere relative al progetto di viabilità comunale.

L'Autorità Portuale realizzerà un parcheggio per i mezzi pesanti di 6136 mq e 33 stalli, uno per l'area doganale solo per i mezzi leggi rispettivamente da 1514 mq e 57 stalli e altri 4 per l'area doganale per un totale di circa 2000mq e 21 stalli.