Indice di criminalità, secondo gli ultimi dati la provincia di Savona è tredicesima a livello nazionale

Con 12020 denunce, la provincia di Savona è tredicesima a livello nazionale nell'annuale classifica sull'indice di criminalità redatta dal Sole 24 Ore, con dati relativi al 2019. Terza provincia ligure, Savona occupa il tredicesimo posto dopo Milano, Firenze, Rimini, Bologna, Torino, Roma, Prato, Imperia, Livorno, Modena, Venezia e Genova.



La prima provincia ligure in classifica è Imperia, all'ottavo posto con 10792 denunce, a seguire Genova al dodicesimo posto con 37359 denunce. La classifica è ovviamente basata sul numero di abitanti.



Nel dettaglio, Savona è ventunesima per quanto riguarda i furti, con 5116 denunce, sedicesima per i furti con strappo (55 denunce), dodicesima per i furti con destrezza (819 denunce), nona per i furti in abitazione (1223 denunce), ventitreesima per i furti in esercizi commerciali (396 denunce), ottantesima per quanto riguarda i furti di autovetture (89 denunce), ventitreesima per le rapine (96 denunce), cinquantaduesima per le rapine in abitazione, per cui si registrano 8 denunce.

Savona è quattordicesima per le rapine negli esercizi commerciali (22 denunce), trentaquattresima per le estorsioni (44 denunce), cinquantottesima per usura (una denuncia), settantacinquesima per riciclaggio e impiego di denaro (4 denunce), tredicesima per truffe e frodi informatiche (1209 denunce), trentunesima per gli incendi (39 denunce), trentaquattresima per reati collegati alle sostanze stupefacenti (178 denunce), ventottesima per spaccio (132 denunce), sessantunesima per gli omicidi volontari consumati, con una denuncia, novantasettesima per gli omicidi colposi (4 denunce), sessantaseiesima per gli omicidi da incidenti stradali (4 denunce), settantaduesima per le violenze sessuali (17 denunce), cinquantunesima per sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile (5 denunce), trentasettesima per altri delitti (2216 denunce), sessantacinquesima per tentati omicidi (6 denunce), venticinquesima per reati legati all'associazione a delinquere, con quattro denunce.

Non si registrano denunce per reati relativi a infanticidi e associazione di tipo mafioso.