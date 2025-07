Ceriale, il dirigente del Movimento Indipendenza Marabello minacciato da un gruppo di stranieri per presunte riprese con il cellulare

Nel primo pomeriggio di ieri, Fabrizio Marabello, Coordinatore di Savona e provincia e membro della Direzione Nazionale del Movimento Indipendenza, è stato coinvolto in un episodio di tensione in un locale pubblico. Secondo quanto riportato, alcuni giovani stranieri presenti in piazza della Chiesa a Ceriale lo avrebbero inseguito e minacciato, chiedendogli di consegnare il telefono cellulare perché ritenevano di essere stati ripresi.

Marabello aveva già segnalato in precedenza alle autorità locali e alla Curia Vescovile di Albenga la situazione di degrado nella zona, caratterizzata da atti vandalici contro l’arredo urbano, il campanile e la chiesa parrocchiale, oltre a frequenti episodi di disturbo alla quiete pubblica.

"Probabilmente il gruppo di stranieri, che in quel momento stazionava proprio in quella piazza, ha riconosciuto il nostro dirigente e ha tentato di intimidirlo. La polizia locale, che nel frattempo era stata allertata dai titolari del bar in cui si è verificato l'episodio, è prontamente intervenuta e ha identificato gli autori dell'aggressione. Esprimiamo, pertanto, piena solidarietà al nostro dirigente nazionale Fabrizio Marabello esortandolo a proseguire la sua battaglia politica e sociale a favore della comunità cerialese, per la sicurezza e la tutela del patrimonio culturale e artistico del territorio", spiegano in una nota dal Movimento Indipendenza.