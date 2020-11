Consuma nei locali del tuo territorio e ottieni uno sconto di 10 euro su interventi per la tua auto. È l'interessante proposta del Gruppo Errebi

#uncaffèperagire #uncaffèperunirci

È l'hastag scelto dal Gruppo Errebi per aiutare in modo concreto le attività che in questo periodo vivono situazioni complicate.

Stefano e Luca Borsello propongono di sostenere i ristoratori in modo semplice e costruttivo: "Fai una consumazione in un bar, pasticceria, pub o ristorante della zona, spiegano, ci porti lo scontrino emesso nelle ultime 24 ore e avrai subito uno rimborso fino a 10 euro, su interventi in officina superiori a 50 euro. (escluse revisioni ministeriali).

L'iniziativa è valida durante la emergenza Covid19 ed è attiva in tutte le sedi, Asti, Alessandria, Alba e Albenga.

In questo modo, si potrà far lavorare le attività del proprio territorio e poter usufruire di un interessante sconto per la nostra auto, non semplice solidarietà, ma un modo diverso e intelligente di far "girare l'economia".