Fita, Carmelo Pace confermato presidente nazionale. Il ligure Giunio Lavizzari Cuneo ancora consigliere

Carmelo Pace confermato presidente nazionale della Federazione Italiana Teatro Amatori (FITA), organizzazione leader in questo ambito artistico e culturale con oltre 1200 compagnie aderenti e 23 mila associati. Conferma nelle rispettive cariche anche per il vicepresidente Aldo Zordan, per il segretario generale Pasquale Manfredi e per il tesoriere Giuseppe Minniti. A completare il Direttivo il consigliere Giunio Lavizzari Cuneo, anch’egli confermato, e Diego Navone, nuovo eletto.

Nella sua prima seduta il Direttivo ha proceduto alla conferma della nomina a direttore artistico di Mauro Pierfederici, che coordinerà anche la Commissione Artistica Nazionale, composta da Fiammetta Fiammeri, Daniele Franci, Biagio Graziano e Matteo Corbucci, tutti confermati.

“La soddisfazione maggiore – commenta il presidente Pace - è che il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni sia andato a tutto il Direttivo uscente, del quale solo l’amico Francesco Pirazzoli aveva deciso di non ricandidarsi e ancora una volta a lui va il nostro grazie. Presto presenteremo un primo programma di attività, stabilendo delle priorità e preparandoci a ritarare il tutto in tempi brevi, se necessario, vista l’attuale situazione di incertezza. Intanto - conclude Pace - procede il rinnovo degli organi federativi del territorio: una fase di particolare rilevanza perché è qui che si realizza il contatto diretto con le nostre associazioni e si concretizza e amplifica qualsiasi iniziativa promossa a livello nazionale”.