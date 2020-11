Il progetto "Create Togheter" vince l'Emmy Award: festeggia anche Albenga grazie alla voce di Anna Pesce

Un prestigioso riconoscimento dagli Stati Uniti arriva direttamente nella nostra provincia: Anna Pesce, 26enne di Albenga, è infatti tra i premiati agli Emmy Awards, il più importante premio televisivo a livello internazionale, grazie alla sua partecipazione (con i suoi disegni e come doppiatrice) al progetto "Create Togheter" sulla piattaforma Hitrecord.

"È arrivato il Certificato dell’Emmy Award! Che ho vinto partecipando ad un progetto durante il Lockdown sulla piattaforma di Hitrecord: Create Together! - ha scritto Anna sul proprio profilo Facebook - Potete vedere gli episodi su YouTube sul canale ufficiale di Hitrecord. Davvero fiera di aver fatto parte di un progetto così importante che ha visto unita creatività e tecnologia, come sempre per creare insieme su Hitrecord".

"Create Together" è una serie di 6 episodi che durante il lockdown dei primi mesi del 2020 ha invitato persone da tutto il mondo a riunirsi per mostrare creatività e collaborazione. Anziché mostrare il profilo dei singoli artisti (non solo esperti) e delle loro opere, ogni episodio settimanale documenta il processo creativo dei protagonisti ritrovatisi a collaborare online su una serie di progetti per le famiglie: brevi film, brevi documentari, video musicali ed altro.