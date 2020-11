5 novembre, sciopero dei metalmeccanici. Cgil, Cisl e Uil: "Agitazione nelle principali aziende del territorio alla luce dello stato di area di crisi complessa"

Annunciano congiuntamente le Segreterie provinciali savonesi e Regionali liguri di Cgil, Cisl e Uil: "Oltre un anno fa i lavoratori dell'industria metalmeccanica hanno approvato la piattaforma per il rinnovo del loro contratto collettivo nazionale di lavoro. Il 5 novembre dello scorso anno sono iniziate le trattative per il rinnovo del contratto, trattative che non hanno portato ancora ad alcun risultato a causa dell'opposizione delle associazioni datoriali Federmeccanica ed Assistal a procedere con adeguamenti contrattuali, soprattutto economici, rispettosi innanzitutto del grande sforzo di centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori, cittadine e cittadini, che nei momenti più difficili della crisi sanitaria hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa in quanto ritenuta "indispensabile". Riproporre infatti un accordo sul salario legato unicamente all'andamento dell'inflazione in un momento di recessione come quello che stiamo vivendo e dopo un quadriennio in cui le retribuzioni sono rimaste pressochè ferme è inaccettabile. E' inaccettabile a maggior ragione perchè sono molti i gruppi e le aziende che hanno continuato a realizzare profitti senza porsi il problema di redistribuire almeno una parte aggiuntiva degli utili accumulati. Per questo motivo FIM FIOM UILM hanno proclamato a livello nazionale lo stato di agitazione a cui Federmeccanica ed Assistal hanno risposto dichiarando la propria indisponibilità a continuare il confronto.

A questo punto non si è potuto fare altro che proclamare per giovedì 5 novembre (anniversario dell’avvio delle trattative) 6 ore di sciopero. Come Segreterie FIM FIOM UILM Savona abbiamo deciso di proclamare nelle principali aziende del territorio, anche in considerazione dello stato di area di crisi industriale complessa e delle moltissime vertenze occupazionali aperte in una provincia che si sta giocando la propria vocazione industriale, sciopero per l'intero turno di lavoro per inviare un messaggio alle aziende affinchè contribuiscano a cambiare la posizione espressa dalle proprie associazioni datoriali ed alle Istituzioni perché l’industria savonese venga rilanciata. Responsabilmente, rispettando quanto previsto dai DPCM e dalle ordinanze regionali nonché quanto comunicatoci dalla Questura, non organizzeremo manifestazioni ma ci limiteremo ad un incontro con l'Unione Industriali, incontro durante il quale esprimeremo il sentimento di sconcerto di migliaia di lavoratrici e lavoratori del nostro territorio di fronte alle posizioni assunte a livello nazionale dalle associazioni datoriali. Sin d'ora però vogliamo sottolineare due cose. Innanzitutto come, in una fase di grandissima difficoltà economica e caratterizzata da gravissimi disagi sociali, non è vero che i lavoratori dipendenti siano così tutelati.

Il blocco dei licenziamenti per cui CGIL CISL UIL si sono giustamente battute, e che estende una protezione sociale che ci sorprendiamo sia stata messa in discussione da qualcuno, consente di aver diritto ad un ammortizzatore sociale che mediamente paga una cifra molto inferiore all'80% della normale retribuzione, motivo per cui sono moltissimi coloro i quali hanno avuto nei mesi scorsi e stanno ancora avendo oggi enormi difficoltà ad andare avanti, specialmente quando l'indennità è erogata, con gravi ritardi, direttamente dall'INPS.

In secondo luogo, visto che abbiamo parlato di responsabilità, vogliamo sottolineare come ciò non significhi essere remissivi e subire passivamente qualunque decisione, nè accettare "meline" che hanno il solo obiettivo di non portare al rinnovo del contratto nazionale. Le lavoratrici ed i lavoratori dell'industria metalmeccanica chiedono che il proprio contratto di lavoro sia rinnovato perchè il rilancio del Paese passa anche attraverso il rilancio dell’industria e perché anche attraverso il rinnovo del contratto passa il rispetto che si deve a chi è stato ritenuto indispensabile durante la pandemia".