102 anni fa la fine della Prima Guerra mondiale: il dovere di ricordare

Esattamente centodue anni fa, con l'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti firmato a Padova il 3 novembre '18, venne sancita la fine della Prima Guerra Mondiale nel nostro paese. Un conflitto dal quale l'Italia, entrata in guerra il 24 maggio 1915, uscì vincitrice ma per il quale pagò un prezzo altissimo: più di un milione di caduti tra militari e civili. Un numero terribile che documenta una tragedia che non è davvero ammissibile dimenticare.

Ed è per questo che al di là della vittoria in sé, è assolutamente importante ricordare chi tra le pietre del Carso e nel fango delle trincee ha sacrificato la propria gioventù in nome di una guerra combattuta in condizioni disumane e nel quale il rispetto per la vita umana ha perso ogni tipo di significato. Vogliamo così dedicare un pensiero o una preghiera a chi è partito per il fronte senza più tornare, ma anche a chi da quei luoghi e da quell'orrore è riuscito a rientrare seppur inevitabilmente segnato. Oltre secolo ci separa da quanto accaduto, ma conoscere la nostra storia è un dovere al quale non possiamo sottrarci per evitare che gli errori del passato possano ripetersi.