Emergenza posti letto negli ospedali: al Santa Corona stop al punto nascite per far spazio a postazioni Covid?

Che in Liguria si stiano ricercando spazi ospedalieri per l'emergenza Covid-19 non è un mistero, così come non è un mistero che alcuni pazienti del genovese vengano destinati a strutture del ponente. Proprio nell'ottica di una riorganizzazione dei posti destinati ad ospitare persone positive al coronavirus, nelle ultime ore è rimbalzata una voce che ha immediatamente iniziato a far discutere: la volontà da parte di A.Li.Sa. di chiudere il punto nascite del Santa Corona di Pietra Ligure.

Un'eventualità di cui si dovrebbe discutere ancora questa mattina in una riunione in programma negli uffici dell'Asl2, nella quale però oltre alle esigenze conseguenti alla pandemia in Liguria si dovrà obbligatoriamente tener conto dell'importanza del presidio neonatale pietrese (sia in situazioni di normalità che di urgenza) per il comprensorio locale.

Un destino quello del punto nascite del Santa Corona già in bilico da tempo con l'ipotesi emersa nel marzo scorso del trasferimento dell'intero reparto all’ospedale San Paolo di Savona. Immediata fu la reazione del mondo politico, in maniera trasversale, con la richiesta di chiarimenti all’assessorato alla Sanità allora guidato da Sonia Viale che rispose sottolineando la volontà di mantenere attivi i servizi del nosocomio pietrese.

All'epoca ci fu anche un'importante presa di posizione di Luigi De Vincenzi, sindaco di Pietra Ligure che in merito al possibile trasferimento commentò: "Sarebbe una decisione gravissima che oltre a minare profondamente la sussistenza del DEA di II livello, essendone il punto nascite elemento indispensabile, lascerebbe pesantemente sguarnito tutto il territorio da Imperia a Savona, entroterra compreso. Per come è conformata la Liguria e per come sono messe le sue infrastrutture equivale a privare di un presidio sanitario più che fondamentale una grande fetta di popolazione, con tutto ciò che ne consegue".

"Di questa eventualità se ne va parlando ormai da troppo tempo e da troppo tempo cresce la preoccupazione nella gente e negli operatori sanitari nei confronti di questa ipotesi che sarebbe giustamente vissuta come il più grave dei tanti depotenziamenti e depauperamenti che il Santa Corona ha subito negli ultimi anni e mi auguro vivamente che la notizia venga prontamente smentita" concluse allora De Vincenzi. Parole che a distanza di qualche mese non perdono certo il loro significato e che potrebbero tornare di stretta attualità.