Emergenza Covid, commercianti e artigiani incontrano il Prefetto

Nel corso di un incontro presso il Palazzo del Governo, i rappresentanti provinciali di Confartigianato (Fulvia Becco), Confcommercio (Vincenzo Bertino) Confesercenti (Giancarlo Cerisola), Confederazione Nazionale Artigiani - CNA (Matteo Sacchetti), hanno rappresentato al Prefetto di Savona la difficile situazione in cui versano gli operatori del commercio e dell’artigianato, categorie particolarmente incise dalle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da covid-19.

Innanzitutto, il Prefetto ha ringraziato i presenti per il prezioso ruolo che le Associazioni di categoria stanno svolgendo nell’incanalare le doglianze degli associati nell’alveo del dialogo e della rivendicazione pacifica, senza assecondare strumentalizzazioni o sterili e dannose conflittualità sociali.

Si è poi impegnato a “veicolare” al Governo il quadro delle criticità delle imprese del Savonese e ha assicurato, anche per il futuro, assoluta comprensione e volontà di ascolto delle istanze dei vari settori produttivi; non solo commercio e artigianato, quindi, ma anche industria, agricoltura, turismo, portualità ecc..

A fronte di specifiche problematiche che dovessero essere segnalate dalle Associazioni di categoria, la Prefettura non mancherà di approfondirle insieme a esse, attivando, se del caso, tavoli dedicati con il coinvolgimento, a seconda dei temi trattati, degli Enti locali, degli Uffici pubblici, degli Istituti di credito e di ogni altro pertinente organismo della provincia.

Sul fronte delle possibili infiltrazioni della criminalità nell’economia legale, gli esponenti delle Associazioni di categoria sono stati esortati a farsi portatori, presso i propri associati, dell’esigenza di prestare la massima attenzione a quello che si presenta come un rischio particolarmente insidioso nell’attuale contesto emergenziale, che vede non pochi imprenditori in situazione di sofferenza. L’appello è a segnalare tempestivamente episodi sospetti alle Forze di polizia, al fine di agevolarne e renderne più efficace l’azione di prevenzione e contrasto.