Liguria in zona gialla, sospiro di sollievo per bar e ristoranti. Tripodoro (Fipe Confcommercio): "Ora speriamo di rimanerci e che arrivino gli aiuti"

"C'è stato parecchio bailamme, ha creato comunque tantissimi problemi alle attività dei pubblici esercizi, alle 19.00 eravamo pronti alla chiusura, molti si sono trovati spaesati, certo che meglio questi disagi che la chiusura e morire di fame".

Dopo la decisione del Governo di posizionare la Liguria in zona gialla e quindi di mantenere le aperture dei bar e ristoranti fino alle 18.00, il presidente della Fipe Confcommercio Savona Pasquale Tripodoro tira un sospiro di sollievo anche se all'ultimo secondo i pubblici esercizi hanno dovuto organizzarsi per ripartire stamattina visto che più di un sentore dava per certo la chiusura delle attività per tutto il giorno con la possibilità di continuare a lavorare solo con la consegna a domicilio e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

"Ora speriamo di rimanere nella zona gialla, dobbiamo fare molta più sensibilizzazione di prima, non dobbiamo fare in modo che il contagio aumenti - prosegue Tripodoro che però è ancora preoccupato per i pagamenti dei tributi - Abbiamo avuto un incontro con il direttivo Fipe con i rappresentanti delle 4 province liguri e ci uniremo per chiedere la sospensione di tutti i pagamenti. Ognuno di noi ha messo in campo tutte le problematiche che ci sono sul territorio, per non aggravare la nostra situazione abbiamo assoluto bisogno di aiuti, non riusciremo a pagare gli affitti, i contributi, soprattutto gli stipendi ai dipendenti che devono mantenere le loro famiglie".

In merito alla provocazione di tenere aperto i locali il sabato sera degli esercenti scesi in piazza Mameli a Savona ieri sera per contestare le decisioni del Governo, il presidente Fipe si dissocia anche se in prima battuta avevano pensato a una protesta di quel tipo.