Rialto, cedimento lungo la SP17: intervento in urgenza del personale della Provincia

Non c'è pace per la viabilità a Rialto. Ancora una volta, seppur in assenza di piogge o avversi eventi meteorologici, una strada del piccolo comune dell'entroterra finalese ha subito nella mattinata di oggi, 6 novembre un danno.

Si è trattato di un cedimento di una porzione di asfalto sulla SP17 sulla quale sono intervenuti in urgenza i cantonieri della Provincia posizionando una placca di ferro per permettere ai mezzi il transito. In settimana verrà eseguito l'intervento di definitiva sistemazione e messa in sicurezza.

La strada porta al cantiere della famosa "voragine", creatasi nel novembre dello scorso anno che ha inghiottito un intero tratto della carreggiata della provinciale.