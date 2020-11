Comunali 2021, Foscolo (Lega): "A Tovo già al lavoro su programmi e persone"

“La Lega, a Tovo San Giacomo così come in altre realtà di tutta la provincia, è già al lavoro in vista delle amministrative 2021. Mancano ancora molte settimane e la situazione di emergenza dovuta all'epidemia rende comprensibilmente la situazione più complessa, ma possiamo affermare fin da subito che il nostro obiettivo sarà fare sempre gli interessi del territorio e della comunità. Questa sarà l’ottica alla base di ogni nostra candidatura, che dovrà emergere unicamente dalla segreteria locale del partito, senza auto candidature, fughe in avanti o ritorni al passato”.

Così in una nota Sara Foscolo, deputata della Lega, referente della Lega - Pietra Ligure, Finale Ligure e Val Maremola.