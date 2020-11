Rientro a scuola dopo la quarantena, ecco l'autocertificazione per alunni ed operatori scolastici

Il commissario straordinario Walter Locatelli e il direttore sociosanitario di Alisa Enrica Orsi con una circolare hanno voluto comunicare la presenza di un nuovo modulo di autocertificazione per il rientro dopo assenze a seguito di quarantena per gli alunni e per gli operatori scolastici nell'ambito dei servizi educativi dell'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado e nei percorsi di istruzione e formazione professionali (IeFP).

Il modulo ha lo scopo quindi di supportare gli Uffici di Igiene delle ASL, a seguito delle molteplici segnalazioni ricevute dagli Uffici di Alisa, ritenendo così utile adottare un modello di autocertificazione da presentare per il rientro a scuola nei casi in cui l'assenza sia dovuta a provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di Prevenzione nei confronti di soggetti individuati tra i contatti di caso confermato.

"Si precisa che il rientro a scuola potrà avvenire solo al termine del periodo di quarantena comunicato dal Dipartimento di Prevenzione della ASL (14 giorni dall'ultima esposizione al caso), oppure dopo 10 giorni dall'ultima esposizione qualora venga effettuato nel decimo giorno un test antigenico o molecolare che risulti negativo, e naturalmente esclusivamente nei casi in cui durante la quarantena l'alunno/operatore scolastico non abbia manifestato sintomi riconducibili all'infezione da Covid 19 (febbre > 37,5° oppure sintomi respiratori oppure sintomi gastroenterici) e non sia stato a contatto con soggetti risultati positivi al Covid-19 all'interno del gruppo famigliare. In ogni caso è previsto il contatto con il Pediatra di Famiglia/Medico di Medicina Generale" specificano da Alisa.

La circolare è stata inviata all'Ufficio Scolastico Regionale, al Dipartimento agricoltura, turismo, lavoro e formazione della Regione Liguria, ad Anci, oltre che alle rappresentanze sindacali, alle direzioni sociosanitarie, ai dipartimenti di prevenzione e agli uffici di igiene e sanità pubblica.

In allegato il modulo di autocertificazione: