Coronavirus: in Liguria 1.102 nuovi positivi su 6.922 tamponi

Numeri in salita ma rapporto positivi-tamponi in miglioramento nella nostra regione. A fronte di 6.922 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati 1.102 positivi, ovvero uno ogni 6,28.

Nella nostra provincia sono stati 133 i nuovi positivi, di cui 25 da contatto di caso confermato, 83 da attività di screening, 14 dal settore sociosanitario e 11 da accesso ospedaliero. In Asl 1 (Imperia) sono stati 170, di cui 42 da contatto di caso confermato e 128 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono stati 644 di cui 130 da contatto di caso confermato, 479 da attività di screening e 35 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono stati 13, di cui 3 da contatto di caso confermato, 6 da attività di screening e 4 dal settore sociosanitario. Infine in Asl 5 (Spezia) sono stati 142 di cui 30 da contatto caso confermato e 112 da attività di screening.

Si registrano 33 decessi in un arco temporale che va dal 27 ottobre al 10 novembre, tra questi una donna di 75 anni deceduta all'ospedale San Paolo di Savona lo scorso 9 novembre.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 503.245 (+6.922)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 39.242 (+1102)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 4.612 (+123)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 34.630 (+979)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.511 (-6)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 1.597 (+55)

Savona - 1.646 (-8)

Genova - 10.868 (-79)

La Spezia - 2.260 (+22)

Residenti fuori regione o estero - 321 (-4)

Altro o in fase di verifica - 819 (+8=

Totale - 17.511 (-6)

Ospedalizzati: 1.413 (+6) | 98 (+6) in terapia intensiva

Asl 1 - 130 (+3); 7 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 - 179 (-3) | 14 (-) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 363 (-17) | 27 (-1) in terapia intensiva

Evangelico - 70 (-) | 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 184 | (+10) 9 (+2) in terapia intensiva

Gaslini - 17 (+1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 203 (+2); 16 (+2) in terapia intensiva

Asl 4 - 120 (-3); 4 (-) in terapia intensiva

Asl 5 - 147 (+13); 14 (+5) in terapia intensiva