Maltrattamenti in famiglia ad Albissola, assolto il figlio

Erano imputati per concorso di reato per maltrattamenti nei confronti di un familiare ma nella giornata di ieri il 39enne Davide Izzo è stato assolto perché il fatto non sussiste e per la 22enne Paola Di Gioia il giudice ha deciso di non dover procedere.

La coppia infatti avrebbe maltrattato secondo il capo d'accusa la madre 76enne di Izzo (che si era costituita parte civile nel processo) che li ospitava nella sua abitazione, insultandola spesso sotto effetto di alcol e stupefacenti, minacciandola di morte e colpendola agli arti e scagliandosi contro la donna rompendo oggetti, mobilio ed infissi.

Il fatto avvenuto ad Albissola Marina risale al 2019.

Il giudice però ieri, dopo la richiesta di proscioglimento da parte del Pm, ha assolto il figlio e per mancanze di prove ha deciso di non procedere per Di Gioia, difesi dall'avvocato Alfonso Ferrara.