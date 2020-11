Coronavirus, 1.209 nuovi positivi in Liguria: in provincia di Savona 124 casi nelle ultime 24 ore

Nel giorno in cui a livello nazionale viene raggiunto il record di nuovi positivi con 40.902 contagi, sono 1.209 i nuovi casi di positività al Covid 19 rilevati nella nostra regione, a fronte 7.278 di tamponi, all'incirca un paziente ogni sei testati.

Nella nostra provincia sono stati 124 i nuovi positivi, di cui 20 da contatto di caso confermato, 102 da attività screening e 2 dal settore sociosanitario. In Asl 1 (Imperia) sono stati 118 di cui 31 da contatto di caso confermato e 87 da attività di screening. In Asl 3 (Genova) sono 783, di cui 125 da contatto di caso confermato, 621 da attività di screening e 37 dal settore sociosanitario. In Asl 4 (Levante) sono 14, di cui 4 da contatto di caso confermato, 9 da attività di screening e 1 dal settore sociosanitario. Infine, in Asl 5 sono 170 di cui 42 da contatto di caso confermato, 127 da attività di screening e 1 dal settore sociosanitario.

Sono 18 i morti riportati nel bollettino odierno nella nostra regione (tra l'11 novembre e oggi): tra questi due sono stati registrati all'ospedale San Paolo di Savona. Si tratta di una donna di 88 anni deceduta l'11 novembre e di un uomo di 74 anni deceduto il 12 novembre.

I DATI REGIONALI

Totale tamponi effettuati: 516.330 (+7.278)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 41.464 (+1.209)

Totale casi positivi (individuati con test di screening): 5.188 (+347)

Totale casi positivi (in pazienti sintomatici): 36.276 (+862)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 17.475 (+46)

Casi per provincia di residenza

Imperia - 1.609 (+9)

Savona - 1.777 (+51)

Genova - 10.669 (-8)

La Spezia - 2.253 (-11)

Residenti fuori regione o estero - 324 (+1)

Altro o in fase di verifica - 843 (+4)

Totale - 17.475 (+46)

Ospedalizzati: 1.482 (+10) | 110 (+1) in terapia intensiva

Asl 1 - 127 (+4); 10 (+2) in terapia intensiva

Asl 2 - 177 (-) | 14 (-2) in terapia intensiva

Policlinico San Martino - 422 (-) | 34 (+1) in terapia intensiva

Evangelico - 687 (+1) | 7 (-) in terapia intensiva

Galliera - 203 (+19) | 7 (-2) in terapia intensiva

Gaslini - 20 (-1) | nessuno in terapia intensiva

Asl 3 - 197 (-5); 16 (-) in terapia intensiva

Asl 4 - 120 (-1); 6 (+1) in terapia intensiva

Asl 5 - 148 (-7); 16 (+1) in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 13.403 (+214)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 21.931 (+1.145)

Deceduti: 2.058 (+18);



Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 - 2.354 (-)

Asl 2 - 2.043 (-10)

Asl 3 - 5.186 (+240)

Asl 4 - 856 (+73)

Asl - 569 (+152)

Totale - 11.008 (+475)