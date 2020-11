Savona, in piazza Sisto senza mascherina: sanzionato dalla polizia locale

Aveva la mascherina ma non l'aveva indossata ed è stato multato dalla polizia locale di Savona in piazza Sisto per aver violato le norme anti Coronavirus.

La sanzione di 400 euro, che potrebbe scendere a 189 se pagata entro 5 giorni, è stata comminata ad un 18enne ucraino dagli agenti savonesi intenti nei controlli nel pomeriggio di ieri in tutto il comune.

Allo scattare della zona arancione sono stati intensificati e ieri due pattuglie hanno iniziato a controllare i cittadini soprattutto i ragazzi più giovani che si lasciano andare ad assembramenti o a mantenere la mascherina sul viso ma abbassata sul mento, un gruppo di una decina di ragazzi infatti è stato allontanato.