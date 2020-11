Coronavirus: Liguria oltre il migliaio di casi positivi

106 attività di screening.

I soggetti attualmente in sorveglianza attiva in Liguria sono 10.980, così suddivisi:

2.354 in Asl 1, 1.861 in Asl 2, 5.339 in Asl 3, 844 in Asl 4 e 582 in Asl 5.

I decessi più recenti sono due uomini di 92 e 84 anni, deceduti entrambi al San Paolo rispettivamente il 13 e 11 novembre.