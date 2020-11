Chiusura del punto nascite del Santa Corona, Nappi (Italia Unita): "Si finisca di strumentalizzare questo virus"

"Il trasferimento del reparto nascite della Santa Corona con la conseguente riorganizzazione del reparto di ostetricia e ginecologia è l'ennesima dimostrazione di come in Italia ormai si è arrivati a scegliere chi curare e chi no quando invece la cura è un diritto per tutti". Così Francesco Nappi, presidente nazionale del movimento Italia Unita e candidato sindaco alle prossime elezioni comunali di Loano.