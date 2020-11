GT Motor Gruppo GE aperto ai suoi clienti per assistenza e vendita

Il periodo che si sta attraversando, con la seconda ondata del Coronavirus, sono tante le attività che stanno venendo incontro ai propri clienti.

Tra questi c'è anche la GT Motor Gruppo GE, situata in vari punti della città di Genova per servire tutti i propri clienti. Le sedi genovesi sono aperte e mettono a disposizione dei suoi clienti sia l'assistenza che la vendita.

Informazioni GT Motor: Le sedi di Genova

A Genova la GT Motor ha diverse sedi, situate a pochi civici di distanza l'uno dall'altra:

Via Pedullà - Tel 010-8377120

Via Lungo Bisagno Dalmazia - Tel 010-837717

"Nonostante questo duro periodo per tutti noi siamo aperti sia per l'assistenza che per la vendita, rispettando tutti massimi criteri che il protocollo anti-Covid impone".