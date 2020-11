Manutenzione ordinaria e difesa del suolo. Un intervento finanziato dalla Regione Liguria. Lo comunica sulla propria pagina Facebook il comune di Dego.

I lavori rientrano nell'ambito del piano di prevenzione dei rischi legati alle forti piogge e si sono concentrati nel greto del fiume Bormida, all'altezza della foce del torrente Pollovero.

L'obiettivo? La messa in sicurezza dell'intera zona: via Savona, via Colletto, campo sportivo e località Gallaro.