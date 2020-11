Albisola Superiore, saranno festività natalizie diverse ma non mancheranno le luminarie nelle vie cittadine

Saranno festività diverse dal solito, più caute e segnate dall'emergenza sanitaria da Covid 19 attualmente in corso, ma Albisola Superiore non rinuncerà alle classiche luci natalizie.

Ad annunciarlo, tramite la pagina Facebook con la quale l'amministrazione comunale di Albisola è solita informare i cittadini, è l'assessore Luca Ottonello: "Come di consueto, nella prima decade del mese di dicembre, verranno installate ed accese nelle vie principali della città e nel centro storico di Superiore e Capo, con un nuovo allestimento, le tradizionali luminarie natalizie per tutto il periodo delle festività".

"Nonostante quest'annata funesta e complicata per tutti, nell'ottica di non rimanere fermi al palo ma di continuare con la programmazione di attività e lo studio di iniziative che contribuiscano a mantenere solida la reputazione di Albisola dal punto di vista della promozione turistica territoriale - continua l'assessore - abbiamo voluto confermare la decisione di illuminare la città nel tradizionale periodo natalizio al fine di dare un chiaro segnale di vicinanza alla cittadinanza, agli amanti di Albisola e di essere solidali a tutti gli esercenti e titolari delle attività commerciali della città".

Anche quest'anno, come già accaduto durante il precedente mandato della giunta Garbarini, le luminarie saranno interamente finanziate dall'amministrazione comunale, senza incidere o penalizzare altre misure, in un anno dove i bilanci dei comuni sono stati stravolti dall'emergenza Covid: "Questa scelta non è andata a pesare sul bilancio comunale a scapito delle attività economiche poiché per quest'ultime abbiamo potuto e continuiamo ad utilizzare risorse appositamente dedicate al tessuto commerciale arrivate dal Governo centrale" spiega ancora Ottonello.

"Speriamo, infine, che la situazione sanitaria ci permetta di poter contare sulla nostra libertà in vista del periodo natalizio per poter così sostenere le attività commerciali e di ristorazione di Albisola andando a comprare regali e andando a festeggiare le festività presso di loro" conclude Ottonello, annunciando ulteriori novità per i prossimi giorni a cui l'amministrazione e i commercianti stanno lavorando.