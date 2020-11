Programmate le attività di Anas per la manutenzione degli impianti delle gallerie, lungo la statale 717 “Villanova di Albenga”, nei comuni di Alassio e Villanova di Albenga, in provincia di Savona.

Per consentire i lavori verrà predisposta la chiusura della statale, in entrambe le direzioni dal km 5,068 al km 10,000 dalle 9.00 alle ore 18.00 tutti i giorni da lunedì 23 Novembre fino al 26 Novembre. Durante le ore di chiusura la circolazione sarà deviata lungo la ss 1 "Via Aurelia".