Riceviamo e pubblichiamo questa segnalazione arrivata alla nostra redazione:

“In questo periodo per parlare con l’Asl 2 ci vuole un tempo di attesa interminabile. Più di tre ore. In una stagione dove dovrebbe essere in prima linea” commenta un cittadino.

“Noi cittadini ci sentiamo abbandonati - conclude - penso che sia una situazione assurda da trattare con particolare attenzione”.