Ponte dell’Immacolata, controlli della Polizia ad Alassio e Albenga: due denunce per droga e segnalazioni per ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale

In occasione del ponte dell’Immacolata, la Polizia di Stato ha potenziato i servizi di controllo del territorio in tutta la Provincia, in particolare nelle zone di Alassio e Albenga, con l’obiettivo di garantire ai cittadini e ai numerosi turisti giunti sul litorale savonese di trascorrere il periodo festivo in piena sicurezza.

I controlli sono stati svolti attraverso dispositivi che hanno visto impegnati i poliziotti del Commissariato di Alassio.

Da sabato 6 a martedì 9 dicembre sono state identificate oltre 200 persone e controllati più di 90 veicoli. Le Volanti del Commissariato di Alassio, durante il quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria quattro persone.

In particolare, ad Albenga, nell’ambito di una specifica attività di contrasto allo spaccio di droga e con l’ausilio dell’unità cinofila della Polizia Locale di Loano, due persone sono state denunciate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ad Alassio, una persona alla guida di un’autovettura è stata fermata per un controllo e segnalata per guida in stato di ebbrezza, avendo un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita. Sempre ad Alassio, inoltre, una persona è stata segnalata con l’accusa di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.

I servizi di controllo del territorio, già opportunamente potenziati per tutto il periodo delle festività natalizie e di fine anno, proseguiranno in tutta la Provincia.