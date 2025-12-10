Finale, furgone rubato intercettato dai Carabinieri: denunciato un 42enne

In occasione del ponte dell’Immacolata, preludio delle imminenti festività natalizie, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona ha intensificato i servizi di prevenzione e controllo del territorio.
Durante un controllo della circolazione stradale, lo scorso 8 dicembre a Finale Ligure, sulla via Aurelia, i militari della locale Stazione hanno fermato un furgone che, dai riscontri della Centrale Operativa della Compagnia di Albenga, è risultato essere stato rubato poco prima a Savona.
Gli accertamenti sul conducente hanno permesso di appurare che si trattava di un uomo proveniente dal torinese, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura del foglio di via obbligatorio dal capoluogo della provincia.
Alla luce di quanto emerso, il 42enne piemontese è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Savona per ricettazione e violazione della misura di prevenzione.