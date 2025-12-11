Danneggiamenti e minacce al personale sanitario del San Paolo: 18enne arrestato per violazione dei domiciliari

Ieri sera, a Savona, la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un diciottenne, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice del Tribunale di Savona.

Il provvedimento restrittivo è stato emesso a causa delle violazioni riscontrate alla misura alternativa degli arresti domiciliari, alla quale il giovane era stato sottoposto nei giorni scorsi.

Il 6 dicembre scorso, infatti, era stato arrestato dalle Volanti con l’accusa di danneggiamento aggravato e minacce al personale sanitario dell’Ospedale San Paolo, e posto agli arresti domiciliari.

Rintracciato nei pressi della propria abitazione dagli agenti della Squadra Mobile, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Genova Marassi.