Attimi di apprensione questa sera intorno alle 19.30 a Quiliano, in via Torcello, per un principio di incendio all'interno di una baracca adibita a ricovero attrezzi.

Immediato l'intervento sul posto dei Vigili del Fuoco e in pochi minuti la situazione è tornata sotto controllo. Il rogo è stato spento e non risultano esserci persone ferite o intossicate.

Ancora da accertare le cause che hanno provocato le fiamme.