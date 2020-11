Tre attività che funzionano dentro il web

La connessione ad internet ha modificato le nostre abitudini quotidiane e spostato molte delle attività che prima svolgevamo solo di persona direttamente sul web. In rete nascono e si sviluppano progetti, relazioni, percorsi professionali e utilizziamo la rete per fare acquisti, ricercare servizi e tanto altro. Alcune attività più di altre negli ultimi anni si sono strutturate in modo tale da essere equivalenti a quelle che si svolgono nelle strutture fisiche. Parliamo in particolare della formazione nella realtà virtuale, delle relazioni sociali e dell’intrattenimento.

Partendo dal primo gruppo, pensiamo a tutte le piattaforme d’Italia che ospitano corsi online. Non ci riferiamo solo ai corsi resi disponibili dall’Università, ma anche a tutte quelle accademie nate per offrire corsi professionali, che oggi si svolgono online. Questo significa poter seguire senza fare lunghi viaggi con un risparmio di denaro e tempo notevole.

Il web diventa, così, il canale attraverso il quale è possibile apprendere nuove cose. Anche uscendo dalla sfera didattica, pensiamo a tutti i corsi e i tutorial che ci danno suggerimenti e dritte per apprendere piccole e grandi cose che possono essere utili nella nostra quotidianità.

D’altra parte anche le relazioni sociali vengono coltivate in modo diverso. Basta una videocamera ed una connessione per poter entrare in contatto con amici e parenti lontani, ritrovare compagni di classe di infanzia, ma anche conoscere nuove persone. L’avvento dei social network ha cambiato nel bene e nel male completamente anche il modo di entrare in contatto con gli altri. In rete nascono amicizie, amori e legami speciali che poi si sviluppano al di fuori della rete.

Con i suoi pro e i suoi contro, oggi di fatto è possibile mantenere un contatto più assiduo con le persone care anche quando non si ha la possibilità di averle fisicamente accanto. Si tratta di una risorsa che in alcuni casi diventa molto importante. Chi per motivi di salute o logistici vive isolato riesce attraverso la rete a relazionarsi con altre persone e a non sentirsi solo. In questo caso l’opportunità di poter condividere gioie e dolori quotidiani diventa fondamentale.

Anche l’intrattenimento online offre grandi opportunità, se consideriamo tutte le piattaforme di streaming che offrono un’ampia programmazione per tutti i tipi di target. Ci sono portali e abbonamenti designati apposta per gli amanti dello sport, delle serie tv, ma anche contenuti animati per grandi e piccini. Sembrano, dunque, lontani i tempi in cui la tv era il primo intrattenimento delle case italiane.

In effetti il divertimento sul web ha anche un altro volto, che è quello dei giochi online, oggi fruibili attraverso siti ad essi dedicati o app scaricabili su qualsiasi smartphone. Anche qui ce n’è per tutti i gusti tra chi desidera giocare con soldi veri e chi invece usufruisce di bonus e demo gratuite. Tra quelli più gettonati c’è certamente il poker online che ha le stesse regole di quello reale e si presenta in una grande varietà di tavoli, adatta a tutte le esigenze.

Insomma formarsi, socializzare e divertirsi sono dunque ufficialmente tre attività che l’uomo è riuscito a trasporre a tutti gli effetti anche nella realtà virtuale, forse rendendo quest’ultima più umana di quel che sembra.