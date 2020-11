Savona, illuminata di arancione la caserma e la "Stanza tutta per sé" del comando provinciale dei carabinieri

Alle 18.00, presso il Comando Provinciale dei carabinieri di Savona, alla presenza di Fiorenza Giorgi, Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Savona, in rappresentanza del locale Soroptimist Club, e del Colonnello Federico Reginato, è stata illuminata di arancione la caserma e la “Stanza tutta per sé” realizzata all’interno in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.