Cinque punti per effettuare i tamponi in Asl 2, ecco dove si trovano

Sono disponibile per effettuare tamponi molecolari rinofaringei gratuiti tre punti in Asl2, su prenotazione del medico o del pediatra, e di conferma per studenti, insegnanti e personale Ata.

Questi si troveranno presso i Punti di primo intervento degli ospedali di Albenga e Cairo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, e presso la tenda della Protezione Civile (magazzini economali) dell'ospedale di Savona, oltre che dalle 8 alle 13 dal lunedì al venerdì anche dalle 9 alle 13 il sabato.

Per i tamponi molecolari rinofaringei gratuiti dal veicolo, i cosiddetti "drive through", disponibili due punti sempre su prenotazione del proprio medico e conferma telefonica: ad 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐧𝐠𝐚, presso il parcheggio all'uscita dell'autostrada A10, e a 𝐐𝐮𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨, presso il mercato ortofrutticolo via Torcello 24.