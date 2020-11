Una zattera e le scarpette rosse che navigano sul mare di Celle: l'iniziativa dei ceramisti cellesi (FOTO e VIDEO)

Una zattera di un legno trasportato dal mare, tre scarpette rosse, quattro ceramisti cellesi e un'iniziativa importante.

Nella mattinata di ieri i ceramisti Marcello e Andrea Mannuzza, Beatrice Minuto e Caterina Ricci, per celebrare la Giornata Internazionale contro la violenza di genere hanno fatto navigare nel mare cellese la zattera con le scarpe da loro realizzate in ceramica per portare un messaggio di educazione, rispetto, amore e solidarietà.

"'Scarpette Rosse...In navigazione dal mare di Celle Ligure': questo il titolo della nostra manifestazione. Marcello ha pensato di collocare su di una sorta di zattera, ottenuta con una delle tavole che il mare lascia sul litorale, le scarpette che verranno realizzate dai ceramisti cellesi, lui ne ha già a disposizione, e di riprendere, per qualche istante, la "navigazione" di questa tavola, che così viene resa al mare, con il suo "carico" di scarpette rosse" aveva dichiarato l'assessore alla cultura Giorgio Siri.